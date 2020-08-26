لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث.. زيارة ميدانية لوفد من وزارة الزراعة لمحافظتي المنيا وبني سويف

نظم "مشروع تحديث الري الحقلي بالأراضي الجديدة"، زيارة ميدانية لوفد من العاملين بالمشروع وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار الزيارات الميدانية التي ينظمها المشروع للمحافظات المختلفة لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.





وضم وفد الوزارة وفريق عمل المشروع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التتفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، الدكتور حسن شمس رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.





وعقد فريق العمل ندوتين موسعتين، بقاعتي الإرشاد الزراعي في كلا المحافظتين، بحضور مدير مديرية الزراعة بكل محافظة، و مديري الجمعيات والمراقبات بالاراضي الجديدة، فضلا عن العاملين بالإرشاد الزراعي بالمديريتين والإدارات الزراعية التابعة لهما.





وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية هذا المشروع الذي تدعمه جميع أجهزة الدولة، لافتا إلى أن التحول لنظم الري الحديث يمثل فائدة كبيرة للمزارع بتوفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها فضلا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع المصري.





وأشار إلي أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصة في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ علي نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.





من جهته استعرض الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي استراتيجية الدولة لتحويل الري بالغمر الي الري الحديث، فضلا عن الدعم المقدم للمزارع بشتى الطرق في صورة دعم فني ودعم تدريبي من خلال تقديم التصميمات والإشراف علي التنفيذ مجانا للمزارع ، كما استعرض اضرار الري بالغمر و عوائد الري الحديث من ترشيد استخدام الأسمدة والعمالة و الحفاظ علي التربة وتوفير مياه الري.





بدوره شرح الدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الري الحقلي آلية تنفيذ المشروع والتي تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة والتي بدورها تحصر الطلبات والمساحات وتقدمها لوحدة المشروعات للمعاينة وإعداد التصميمات، وفي المرحلة الثالثة تقوم مديرية الزراعة بتحويل الطلب للبنوك طبقا للبروتوكول الموقع بين البنكين الأهلي والزراعي، لتوفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة و الباحثين بها بالمتابعة والاشراف علي التنفيذ.





وأشار الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي إلي دور الإرشاد الزراعي في توفير المعلومات حول كيفية ادارة شبكات الري الحديث و الممارسات الزراعية الجيدة، لحصول المزارع علي أعلى عائد من انتاجه و متابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ.



