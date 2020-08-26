AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فشل الوساطة الألمانية.. الناتو يدعو تركيا واليونان إلى خفض التوتر والحوار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعرب أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، عن دعمه الكبير للوساطة الألمانية بين تركيا واليونان.

ودعا أمين عام الناتو كل من تركيا واليونان إلى خفض التوتر والجلوس للحوار، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد دعا أنقرة وأثينا إلى إجراء محادثات. وقال ماس امس الثلاثاء عقب محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار"، مضيفًا أن الوضع في شرق البحر المتوسط حاليا بمثابة "لعب بالنار... حتى أصغر شرارة من الممكن أن تؤدي إلى كارثة".

ومن أثينا انتقل هايكو ماس إلى أنقرة حيث التقى نظيره التركي. وفي أعقاب اللقاء، حذر مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مساء الثلاثاء اليونان من القيام بأي خطوة استفزازية: "إذا اتخذتم خطوة خاطئة فإننا سنفعل اللازم هذه المرة بلا تردد". 

 وقد لجأ الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، إلى لهجته الاستفزازية المعتادة مصحوبة بسلسلة من التهديدات، حيث أكد أن أنقرة لن تقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط؛ مهددا أثينا بـ "الخراب" حال ارتكاب أي خطأ. 

وشدد اردوغان: "سنفعل ما يلزم لحفظ حقوقنا في البحر المتوسط والبحر الميت.. وتركيا لن تقدم"أي تنازل" في شرق المتوسط".

و هدد الرئيس التركي دول في البحر المتوسط "بالزوال" على خلفية الخلافات بشأن التنقيب عن النفط؛ قائلا: "ندعو دول البحر المتوسط  للابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى {الزوال}".

كما حذر اليونان من ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها، بحسب تعبيره. وقال :"لن نقدم أي تنازل إطلاقا على ما يخصنا"، مضيفا "ندعو نظراءنا إلى تجنب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم".

وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني. كما أدان الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية وطالب أنقرة بوقفها. في المقابل، ترى الحكومة التركية أن المياه التي يتم فيها حفر الغاز الطبيعي على أساس تجريبي تنتمي إلى الجرف القاري التركي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساعة المواجهة اقتربت.. اليونان تستعد للرد على استفزازات تركيا في المتوسط.. قواتها المسلحة في حالة التأهب.. تحذيرات رسمية بالعقاب الحازم.. وخطط جارية من أثينا لتعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية

بعد انتهاكات تركيا في المتوسط.. وزير الخارجية الألماني يزور أثينا وأنقرة غدا

قبيل زيارة وزير الخارجية الألماني.. اليونان: لا تفاوض مع الأتراك تحت أي ضغط عسكري

اليونان تتعهد بالدفاع عن حقوقها في المتوسط.. وألمانيا تحذر تركيا من اللعب بالنار

اللعب بالنار.. هل تندلع مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان في المتوسط؟

لن نقدم أي تنازل.. أردوغان يهدد اليونان ودول المتوسط بالخراب والزوال

ترشيحاتنا

انت السبب.. أبو جريشة يهاجم رئيس نادي الإسماعيلي

شأن داخلي.. مصدر يكشف عن حالة وحيدة تمكن الزمالك من شكوى نجم الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

لقاء الخميسى تبهر جمهورها بعدة صور لها.. شاهد

أشرس من القرش ولا يمكن صيدها بالخيط.. كل ما تريد معرفته عن الباراكودا

تراجع بالأسعار.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية

النتيجة مذهلة.. خلطة البصل والثوم لـ تطويل الشعر

اتحاد الكرة يجرى تعديلات فى دورى كرة الصالات.. صور