على حساب الدولار.. روسيا تدعو مجموعة دول "بريكس" لزيادة تعاملاتها بالعملات الوطنية

دعا وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى زيادة التعاملات المالية بين الأعضاء بالعملات الوطنية على حساب الدولار.





وقال مانتوروف، خلال اجتماع عبر الإنترنت عقد مؤخرا لوزراء في مجموعة "بريكس"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن التجارة بالعملات الوطنية تعد جانبا أساسيا من التعاون بين دول المجموعة الخمس، التي تسيطر على ثلث المنتجات الصناعية العالمية، وحصتها من التجارة العالمية تبلغ 17%".





وأضاف "إن الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه الأداة سيساعد على زيادة استقرار اقتصادات بلداننا وتقليل الاعتماد على سياسات الولايات المتحدة".. كما دعا نظراءه إلى استخدام بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمجموعة "بريكس" بشكل أكثر فاعلية.





يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس نحو 21 تريليون دولار، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض.