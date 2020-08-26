طريقة لف السمبوسة .. مثلثات ورول ودوائر

طريقة لف السمبوسة .. من أشهر الأمور التى يصعب على كثير من النساء إتقانها لف السمبوسة لأنها عبارة عن عجينة مستطيلة هشة يتم طيها بشكل معين وبداخلها حشوة لذيذة لتخرج فى النهاية بشكل مثلثات شهية.





وفى السنوات الأخيرة لم تعد طريقة لف السمبوسة قاصرة على المثلثات فقط حيث ظهرت السمبوسة الرول و السمبوسة الدائرية.

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- طريقة لف السمبوسة رول

المكونات

عجينة السمبوسة الجاهزة

2 كوب زيت

الحشوة

جزر

بطاطس

فصّان ثوم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

فاصوليا خضراء مقطّعة

بازيلاء طازجة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الكاري

مرقة خضار جاهزة





- طريقة التحضير

في مقلاة على النار نسخن ملعقتين صغيرتين زيت وتشويح الثوم والبصل جيدا ثم نضع البازيلاء، والجزر، والبطاطا، والفاصولياء وتقلبيه جيدا عشر دقائق.

أضيفي الفلفل الأسود، ومرقة الخضار، والملح، والكاري والتحريك حتّى تنضج المكونات.

رفع الخليط عن النار، وتركه حتى يبرد تمامًا وفرد السمبوسة على سطح ناعم مرشوش بالطحين، حشوها بملعقة كبيرة من حشوة الخضار، ولفّها على شكل رول بنفس الطريقة التى يتم بها لف أصابع محشى الكرنب.

تسخين باقى الزيت في إناء آخر على النارثم وضع رول السمبوسة فيه، وتركه خمس دقائق أو حتى تتحمر من جميع النواحي.





- طريقة لف السمبوسة بالجبنة

مكونات العجينة:

• 2 كوب ونصف الدقيق

• 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

• ملعقة كبيرة خميرة

• معقة صغيرة ملح

• ماء دافئ للعجن

• زيت نباتي للقلي





الحشو :

• 250 جرام جبن فيتا

• 100 جرام جبن عكاوي منقوع

• بصلة كبيرة مفرومة

• ملعقة زعتر مجفف





طريقة التحضير :

• اخلطى الدقيق والخميرة والملح ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ وقلبي جيدا للحصول على عجينة طرية.

• اتركى العجينة فى مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف حجمها.

• في وعاء اخلطى كل من الجبن الفيتا، والجبن العكاوي، مع البصل المفروم، والزعتر جيدا.

• افردى العجينة على طاولة نظيفة، ورشيها بالقليل من الدقيق، ويتم تقطيع العجينة فى شكل شرائح طويلة تساوية.

• توضع الجبنة على طرف قطعة العجين ويت طيها فى شكل مثلث ثم يتم طيها مرة اخرى لعمل ثلث فى الاتجاه العكسى واستمرى هكذا حتى تنتهى قطعة العجين

• توضع قطع السمبوسة في الزيت الساخن في مقلاة على النار، وتكرر العملية إلى أن تحمر وتنضج.





- طريقة لف السمبوسة باللحمة المفرومة

المكونات:

لفة عجينة السمبوسة

اللحمة المفرومة المعصجة

ملعقة كبيرة دقيق أبيض

ملعقة كبيرة ماء





طريقة لف السمبوسة باللحمة المفرومة:

- حضرى عجينة السمبوسة وافرديها على الرخامة وقومى بتقسيمها وتقطيعها تقطيعها إلى قطع متساوية بالطول.

- نضع مقدار ملعقة صغيرة من حشوة اللحمة المفرومة المعصجة على طرف عجينة السمبوسة، ثم نطوي طرف العجينة على الحشو

- نقوم بطوي عجينة السمبوسة للداخل مرة اخرى بطريقة المثلث،ثم نلفها باتجاه المثلث مرة أخرى حتى ننتهي من طولها نهائيًا.





- طريقة لف السمبوسة الدائرية للشيف سالي فؤاد

المكونات :

رشة ملح

كوب ونصف دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ماء دافئ " حسب الاحتياج "

ملعقة كبيرة زبدة باردة





طريقة لف السمبوسة الدائرية

- ضعى الدقيق والزبدة والنشا والبيكنج بودر والملح في محضرة الطعام واخفقيهم جيدا ، ويضرب جيدا حتى تختلط المكونات.

- اضيفي الماء الفاتر بالتدريج أثناء الخفق وعندما تتكون العجينة أوقفي الماكينة فورا .

- تغطى العجينة بكيس بلاستيك وتترك ترتاح فترة تتراوح بين نصف ساعة لساعة ثم تفرد بسمك رفيع جدا كالورقة ثم تقطع بقطاعة دائرية، لتصبح جاهزة للحشو على الفور.