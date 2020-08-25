طريقة تنظيف الكرشة.. 4 حيل سهلة أبرزها الاسبرين

تبحث النساء عن طريقة تنظيف الكرشة للتمكن من انجاز هذه المهمة بجهد أقل ومن المعروف أن تنظيف هذا النوع من اللحوم يحتاج لمجهود كبير للتخلص من المواد الخضراء والرائحة الكريهة خاصة أنها تلتصق بقوة داخل تجاويف الكرشة.





وانتشرت فى الفترة الاخيرة مجموعة من الحيل التى تريح المرأة من العناء فظهرت طريقة تنظيف الكرشة بإضافة بعض المواد المنزلية التى تساعد فى تنظيف هذا الطعام ابرزها الاسبرين والبكينج بودر.

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طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين

- ضعى الكرشة فى إناء به ماء فاتر لمدة 15 دقيقة تقريبا

- فى اناء اخر ضعى من 2 لتر ماء ساخن ثم ضعى 2 قرص أسبرين وقلبيهم جيدا.

- اخرجي الكرشة من الماء الفاتر وضعيها فى ماء الأسبرين لمدة دقائق.

- اخرجي قطع الكرشة التدريج ونظفى الطبقة الخضراء بالملعقة أو السكين.

- كرري تلك العملية حتى تصبح بيضاء.

- تخلصتي من الطبقة الخضراء تمامًا، ضعي الكرشة تحت الصنبور في وعاء كبير.

- ضعى فنجان من الخل أو الليمون على الكرشة لدقائق قليلة وتصبح حينها جاهزة للطهى.





طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر





- ضعى من 2 لـ 3 ملاعق كبيرة من البيكنج بودر فى إناء .

- ضعى 2 لتر من الماء الساخن في إناء البيكنج بودر وقلبيهم جيدا .

-ضعى الكرشة أو الممبار في الماء الساخن لمدة 5 دقائق.

-استخرجى الكرشة من الماء الساخن واستخدمى السكين لإزالة الطبقة الخضراء بسرعة وفي حالة عدم نظافتها نعيد الكرشة إلى الماء الساخن، ونكررالتنظيف.

- للتخلص من الروائح الكريهة ضعى فنجان من الخل أو الليمون في أناء ثم اضيفي الماء الفاتر ونظفي الكرشة.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

-اغسلى الكرشة بشكل سليم وللتخلص من المواد الصلبة الملتصقة بها.

-انثري نصف كوب من ملح الليمون على قطع الكرشة ثم أضيفي عليها ماء مغلي حتى تغطي.

-اتركي الكرشة في الماء المغلي المضاف إليه ملح الليمون لمدة ساعة أو حتى يبرد الماء.

- أعيدي غسل قطع الكرشة مرة أخرى وستجدى أن الطبقة الخشنة السوداء المتكونة على الكرشة قد تفتتت وأصبحت إزالتها أسهل.

- يمكن استخدام يديك في تلك المرة للتخلص من تلك البقايا بفركها بخفة بدون بذل مجهود إضافي.

- اتركي الكرشة أسفل ماء الصنبور الفاتر لمدة 10 دقائق أو حتى تزول الرواسب نهائيا.

- صفي الكرشة ثم أضيفي إليها ملح الليمون واتركيها لمدة لا تقل عن ساعة ثم استخدمى السكين لكشط الطبقة السطحية الغامقة، واغسليها بالماء الجاري بعد ذلك وتُنقع لمدة ربع ساعة في ملح ليمون.





- اخرجيها مرة ثانية واكملي عملية الكشط والتنظيف، حتى تلاحظين تحول لونها للون الأبيض، و فيما بعد اغسليها جيدًا بالملح والدقيق لمدة عشر دقائق لتنظيفها.





- ضعى الكرشة لمدة ساعة في وعاء من الماء المضاف له الخل والليمون والملح وذلك للتخلص من أي رائحة كريهة هى غسلها بالماء جيدًا وإعدادها للطبخ.









طريقة تنظيف الكرشة بالخل





ضعى الكرشة تحت الماء مباشرة لأن اندفاع الماء بقوة يساعد في إزالة أكبر قدر ممكن من الشوائب.

افردى الكرشة في صينية و وزعى عليها كمية من الملح حتى تغطى تماما

خذى كوب من الخل الأبيض ثم يُضاف على الملح وغطى الصينية جيدًا واحفظيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

اغسلى الكرشة مرة ثانية بالماء الجاري لإزالة الملح والخل مع استخدام فرشاة مخصصة لتنظيف هذع الأطعمة أو بالسكين.

ضعى الكرشة في وعاء وتُغمَر بالماء المغلي، تُترك منقوعة في الماء المغلي لمدة ساعة تقريبا ثم يتم طهيها.







