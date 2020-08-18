للوقاية من الأمراض والفيروسات.. أقوى 4 طرق لتنظيف الخضار

بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم انتبه الجميع لأهمية توخى الحذر من كل مصادر نقل العدوى ورغم ان انتقالهذا الفيروس من خلال الطعام لم يثبت بشكل قاطع إلا أن الاهتمام بعملية تنظيف الخضار والفاكهة اصبحت امر شديد الاهمية حتى وان كان من باب الوقاية من امراض اخرى قد تؤثر على المناعة.





اقوى 4 طرق لتنظيف الخضار والفاكهة بشكل لايؤثر على قيمتها الغذائية أو الصحية. عرض موقع " بولد سكاى"

إقرأ أيضا

الملح

يساعد الملح الصخري أو الملح المسحوق على قتل المبيدات بطريقة سريعة، ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة :

في وعاء من الماء النظيف ، أضف كوبًا واحدًا من الملح.

أضف الفواكه والخضروات إلى محلول الملح. دعهم ينقعون في الماء لمدة 10 دقائق.

بعد مرور الوقت ، صفي الماء المالح وأضف الماء العذب إلى الوعاء.

اشطف الفاكهة والخضار بالماء النظيف 5 مرات قبل تناولها.





ماء الكركم

الكركم أحد التوابل التي لها خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن تقتل الجراثيم. واليك طريقة استخدامه:

أضف 5 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم إلى وعاء من الماء المغلي.

أضيف الخضار والفواكه إلى ماء الكركم.

اشطفها في المحلول ثم انقل الطعام إلى وعاء آخر به ماء نظيف.

هذه من أفضل النصائح لتنظيف الخضار والفواكه بشكل طبيعي





الخل

يعد الخل من أقوى المكونات التي تساعد على قتل الجراثيم والمبيدات من الخضار والفواكه.

املأ الحوض بالماء ، أضف كوبًا من الخل الأبيض إلى الحوض.

اشطف الخضار والفواكه في هذا المحلول ثم ضعها فى وعاء نظيف.





صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على إزالة بقايا المبيدات من الخضار والفواكه بطريقة فعالة.

أضف 5 أكواب من الماء إلى وعاء كبير.

أضف 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

نقع الخضار والفواكه في هذا المحلول .