أبرزها خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.. فوائد مذهلة لتناول شوربة الخضار

تعد شوربة الخضار من الأطعمة المفيدة التي يجب أن نتناولها باستمرار.





ويوصي خبراء التغذية بتناول شوربة الخضار للفوائد التالية:





•أن تناول حمية غنية بالخضار والفاكهة يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.





• يساهم تناول الخضراوات والفاكهة في خفض ضغط الدّم المرتفع، وترتبط الحمية النباتية بانخفاض نسب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





•تحسن من الصحة النفسية وتزيد من الشّعور بالسّعادة، وقد وُجد أنّه كلّما ارتفع التّناول من حصّة إلى 7 أو 8 حصص يرتفع الشعور بالسّعادة، بحيث تعرف الحصة بحوالي 85 جم.





• يساهم تناول الخضراوات والفاكهة بكميات كافية في خفض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.





•يرتبط تناول الخضراوات، لا سيما الخضراوات الورقيّة، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.





• تمنح الخضراوات الألياف الغذائية التي تخفض من أعراض القولون العصبي، كما أنها تخفض من الإمساك وتساهم في الوقاية من مرض الرتوج.





• يساهم تناول الخضراوات في التحكم في الوزن.





• يساهم تناول الخضراوات في الحفاظ على صحّة العينين، كما أنّه يُساهم في خفض خطر الإصابة بمرض السّاد (الماء الأبيض ومرض التّنكسي البُقعيّ).