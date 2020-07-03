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مرأة

رخيص ومتاح بالسوق.. تناول هذا الخضار يحمي من مشاكل المعدة والقولون

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:35 م
رخيص ومتاح بالسوق
رخيص ومتاح بالسوق .. تناول هذا الخضار يحمي من مشاكل المعدة و
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اسماء محمد
من أكثر الأشياء التى تساعد على تحسن المعدة والقولون هو تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف لأنها تتخمر فى المعدة وتتحول لغذاء مفيد لبكتيريا الأمعاء التى تساعد فى حمايتنا من العديد من المشكلات الصحية .
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ذكر موقع " "watercress " أن هذه الميكروبات ضرورية لصحتنا على المدى الطويل ، من تطوير نظام المناعة لدينا إلى الحماية من أمراض الأمعاء ورفع حالتنا المزاجية.

 يعد الجرجير من أكثر المصادر الطبيعية  التى تمد أجسادنا بالألياف لتغذية الميكروبات، ولكنه يحتوي على واحدة من أعلى مستويات مضادات الأكسدة. 

تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا مهمًا في تنشيط مضادات الأكسدة وتقليل تلف الحمض النووي الذى تسببه العديد من السموم التي نتعرض لها باستمرار  سواء في البيئة أو تلك الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم.

ويمتلك الجرجير العديد من المميزات التى تجعله قادرا على تحسين حالة الجسم بصورة عامة ومنح الشعور بالقوة والنشاط .
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