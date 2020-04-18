AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مادة طبيعية تطهر اللثة من الميكروبات والبكتريا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:50 م
مادة طبيعية تطهر
مادة طبيعية تطهر اللثة من الميكروبات والبكتريا
Advertisements
اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الناس من بعض المشاكل الصحية في اللثة ويترتب عليها العديد من المشكلات الاخرى مثل: رائحة الفم الكريهة، المعاناة من الام ، مشاكل الاسنان. 

وتعد صحة اللثة هى المفتاح للاستمتاع بفم صحى خال من المشكلات والأمراض لذا يجب الاعتناء بها ومعرفة المواد الطبيعية الآمنة التى تساعدنا فى الحفاظ عليها وتطهيرها من الميكروبات والبكتريا.

وذكر موقع " boldsky" يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات والبكتريا التى تعيش في الفم مما يجعل صحة اللثة أفضل ويحمى من مشكلة رائحة الفم الكريهة،كما ان زيت جوز الهند مفيدة لعلاج نزيف اللثة وتساعد على منع تكرار المشاكل في الفم.

تتمثل طريقة استخدام زيت جوز الهند في علاج مشاكل اللثة و تطهير الفم من الميكروبات بوضع كمية سخية منه على اللثة لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم بصقه، وتكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من غير ما تروح لدكتور.. 3 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

تزداد في البرد .. طرق طبيعية لعلاج ألم الأسنان واللثة

6 حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تناول الحلويات ووجود مشاكل فى الكلى... أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة لدى الأطفال

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

نجم بيراميدز يضغط على الادارة للرحيل من أجل عيون الاهلي

حبايب قلبي.. رجب بكار في مسقط رأسه رغم مفاوضات الأهلي والزمالك.. صور

الإفتاء توضح خطأ شائعا يقع فيه البعض أثناء السحور يفسد الصوم

الخفاش المصري مفيد في إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة التين الشوكي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بملابس كلاسيكية .. شمس الكويتية تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة

تسيطر على السكر.. أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكري