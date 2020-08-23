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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الروز مارى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:06 م
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول الروز مارى
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اسماء محمد
الروزماري هو عشب عطري موطنه منطقة البحر الأبيض المتوسط وله مذاق دافئ ومرير ويوفر نكهة ورائحة لطيفة للعديد من الأطعمة. ويمكن استخدام إكليل الجبل في الشاي أو كزيت أساسي أو مستخلص سائل.

لا يشتهر الروزماري فقط بمذاقه ورائحته ؛ فهو يشتهر بالعديد من الفوائد الصحية التي تمتلكها، مصدر جيد للحديد والكالسيوم والفيتامينات A و C و B-6 ، وقد استخدم إكليل الجبل لأغراض طبية لعدة قرون.
وذكر موقع " flushinghospital" اهم الفوائد الصحية العديدة المحتملة لإكليل الجبل "الروز مارى" ما يلي:

- يعتبر إكليل الجبل مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي يُعتقد أنها تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية.
- يعتبر إكليل الجبل منبهًا معرفيًا ويمكن أن يساعد في تحسين أداء الذاكرة وجودتها. ومن المعروف أيضًا أنه يعزز اليقظة والذكاء والتركيز.
- تم ربط رائحة إكليل الجبل بتحسين الحالة المزاجية ، وتنقية العقل ، وتخفيف التوتر لدى أولئك الذين يعانون من القلق المزمن أو اضطرابات هرمونات التوتر.
- زيت إكليل الجبل يعزز نمو الشعر ويمنع الصلع وإبطاء الشيب وعلاج قشرة الرأس وفروة الرأس الجافة.
- يستخدم الروزماري لمشاكل الهضم ، بما في ذلك حرقة المعدة ، والغازات المعوية ، وشكاوى الكبد والمرارة ، وفقدان الشهية.
- إكليل الجبل قوي بشكل خاص ضد الالتهابات البكتيرية. يرتبط بمنع التهابات العنقوديات.
- تساعد العناصر الغذائية الموجودة في إكليل الجبل على حماية خلايا الجلد من التلف الذي تسببه غالبًا الشمس والجذور الحرة.
- يعتبر إكليل الجبل آمنًا عند تناوله بجرعات منخفضة ، ولكن إذا تم تناوله بجرعات كبيرة جدًا فقد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة ، مثل القيء والتشنجات أو حتى الوذمة الرئوية.

تنبيه هذه المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلًا عن المشورة الطبية المهنية أو التشخيص أو العلاج. 
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