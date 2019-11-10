بخطوات سهلة وبسيطة.. كيفية زراعة الروز ماري في المنزل

تحب بعض السيدات ان تستغل البلكونة في وضع بعض المزروعات ولاسيما التي تزرعها بأيديها، فتعرفي على خطوات زراعة الزور ماري خطوة بخطوة وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.



المواد المستخدمة



- اصيص الزرع من البلاستيك او الفخار.

- علبة دهان.

- رمل

- عود روز ماري.

- مياه



طريقة الزراعة



- نقص أطراف جذر الروز ماري.

- نحضر أصيص الزرع مع ثقبه من الأسفل ونضع فيه عود الروز ماري في حفرة التربة الطينيه.

- نسقي التربة بمياه وفيرة ونتركها في الهواء والشمس.

- عند نمو الروز ماري نقص الجذر البارز لأعلى مع ترك الاساس في الأسفل.

