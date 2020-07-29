سهلة وبسيطة.. أسرع طريقة لتنظيف الكرشة والكوارع فى عيد الأضحى

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يتجه الناس إلى ذبح الأضحية بواسطة جزار وتحتار السيدات في كيفية تنظيف بعض المأكولات كالكرشة والكوارع.
وإليكم طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة والكوارع دون جهد أو عناء وبمكونات من مطبخك يجعلها نظيفة تماما وهي :
المكونات
طبق غويط
ماء
خل
دقيق
ليمون
سيفن اب
طريقة تنظيف الكرشة والكوارع
- قومي بنقعها في الطبق مع كمية مناسبة من السفن اب واتركيها نصف ساعة .
- استخدام فرشة خشنة جيدا فى التنظيف
- ضعيها في الماء والخل والليمون والدقيق وتخلصي من رائحتها المزعجة
وبذلك تكون الكرشة والكوارع جاهزة للطبخ وبالهنا.
وإليكم طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة والكوارع دون جهد أو عناء وبمكونات من مطبخك يجعلها نظيفة تماما وهي :
المكونات
طبق غويط
ماء
خل
دقيق
ليمون
سيفن اب
طريقة تنظيف الكرشة والكوارع
- قومي بنقعها في الطبق مع كمية مناسبة من السفن اب واتركيها نصف ساعة .
- استخدام فرشة خشنة جيدا فى التنظيف
- ضعيها في الماء والخل والليمون والدقيق وتخلصي من رائحتها المزعجة
وبذلك تكون الكرشة والكوارع جاهزة للطبخ وبالهنا.