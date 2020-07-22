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مرأة

الكربوناتو هو السر.. أسهل طريقة لتنظيف الكرشة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:02 ص
الكربوناتو هو السر
الكربوناتو هو السر أسهل طريقة لتنظيف الكرشة
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أسماء عبد الحفيظ

لم يتبق على العيد سوى ايام قليلة وتقع ربة المنزل في حيرة تنظيف الكرشة، لدرجة انها احيانا تحاول التخلص منها الابتعاد عن تنظيفها الذي بمثابة مهمة صعبة لها.

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كشفت الشيف نجلاء الشرشابي عن الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشة بعيدا عن الزفارة بالخطوات الآتية.

- توضع حلة على النار بها مياه وتترك حتى تمام الغليان.
- توضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم "كاربوناتو" في الماء المغلي، و"يجب الانتباه إلى أنه عند وضعها سيحدث فوران". 
- توضع الكرشة في الماء المغلي "بالكربوناتو" لمدة دقيقة وترفع.
- توضع الكرشة على لوح التقطيع بعد تثبيته على الحوض.
- تفرك الطبقة الرمادية في الكرشة وهي ساخنة وتقشط بسكين حاد.
- نستمر بالفرك بحرف السكين للتخلص من الطبقة الرمادية تمامًا.
- تشطف الكرشة أكثر من مرة بماء نظيف ثم تقطع.
- تنقع الكرشة في ماء به خل أبيض وليمون حتى نبدأ فى الطهى.

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