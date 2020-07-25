بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

تعد الكرشة من أشهر الأطباق التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في عيد الأضحى، ولكن العديد من السيدات تشعرن بإرهاق شديد عند تنظيفها، وتأخذن الكثير من الوقت، ولذلك نقدم لكِ أهم الخطوات التي تساعدك على تنظيف الكرشة بشكل سهل والتخلص من الزفارة.





- ضعي حلة على النار بها مياه واتركيها حتى تغلي.





- ضعي ملعقة من بيكربونات الصوديوم "كاربوناتو" في الماء المغلي، و"يجب الملاحظة أنه عند وضع الكاربوناتو يحدث فوران ".









- توضع الكرشة في الماء المغلي "بالكربوناتو" لمدة دقيقة وترفع بشكل سريع.





- ضعى الكرشة على لوح مستقيم ومثبت على الحوض .





- تفرك الطبقة الرمادية في الكرشة وهي ساخنة وتقشط بسكين حاد.





- نستمر بالتحريك بشكل سريع بحرف السكين للتخلص من الطبقة الرمادية تمامًا.





- تشطف الكرشة أكثر من مرة بماء نظيف ثم تقطع.



