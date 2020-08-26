علي جمعة: النجاشي فرح بانتصار النبي في غزوة بدر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النجاشي فرح بنصر النبي ﷺ على مشركي مكة في غزوة بدر بها قبل من عنده من المسلمين‏,‏ فأرسل إليهم‏,‏ فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مسحا وقعد على التراب والرماد‏,‏ فقالوا له‏: ‏ما هذا أيها الملك؟ فقال‏: «إنا نجد في الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث لله تواضعا‏,‏ وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة‏,‏ وهي أن النبي محمدا ﷺ بلغني أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له‏:‏ بدر‏,‏ كثير الأراك‏,‏ وأن الله تعالى قد هزم أعداءه فيه‏,‏ ونصر دينه».





وأوضح أنه في إطار هذا التعايش السلمي بين المسلمين و أهل الحبشة يذكر أن جعفرا رضي الله عنه ولد له بأرض الحبشة ثلاثة أولاد‏: ‏محمد‏,‏ وعون‏,‏ وعبد الله، وكان النجاشي قد ولد له مولود يوم ولد عبد الله‏,‏ فأرسل إلى جعفر يسأله كيف أسميت ابنك؟ فقال‏:‏ عبد الله‏‏ فسمي النجاشي ابنه عبد الله‏,‏ وأرضعته أسماء بنت عميس امرأة جعفر مع ابنها عبد الله‏,‏ فكانا يتواصلان بتلك الأخوة‏.





وأكمل: "كما نجد أن المهاجرين اليوم إلى دول أخرى يفضلون الإقامة الدائمة في تلك البلدان‏,‏ ما داموا آمنين مطمئنين على أنفسهم ودينهم‏,‏ كذلك نجد أن فئة من الصحابة حبذت الإقامة في الحبشة حتى بعد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة‏,‏ حيث بقي منهم في الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاشي‏".‏



