علي جمعة: النجاشي فرح بانتصار النبي في غزوة بدر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النجاشي فرح بنصر النبي ﷺ على مشركي مكة في غزوة بدر بها قبل من عنده من المسلمين, فأرسل إليهم, فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مسحا وقعد على التراب والرماد, فقالوا له: ما هذا أيها الملك؟ فقال: «إنا نجد في الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث لله تواضعا, وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة, وهي أن النبي محمدا ﷺ بلغني أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له: بدر, كثير الأراك, وأن الله تعالى قد هزم أعداءه فيه, ونصر دينه».
وأوضح أنه في إطار هذا التعايش السلمي بين المسلمين وأهل الحبشة يذكر أن جعفرا رضي الله عنه ولد له بأرض الحبشة ثلاثة أولاد: محمد, وعون, وعبد الله، وكان النجاشي قد ولد له مولود يوم ولد عبد الله, فأرسل إلى جعفر يسأله كيف أسميت ابنك؟ فقال: عبد الله فسمي النجاشي ابنه عبد الله, وأرضعته أسماء بنت عميس امرأة جعفر مع ابنها عبد الله, فكانا يتواصلان بتلك الأخوة.
وأكمل: "كما نجد أن المهاجرين اليوم إلى دول أخرى يفضلون الإقامة الدائمة في تلك البلدان, ما داموا آمنين مطمئنين على أنفسهم ودينهم, كذلك نجد أن فئة من الصحابة حبذت الإقامة في الحبشة حتى بعد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة, حيث بقي منهم في الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاشي".
واختتم الدكتور علي جمعة، أنه في هذه العلاقة الطيبة مع الآخر من خلال نموذج الحبشة نجد أن تعاليم الإسلام ومبادئه السمحة ما زالت بعيدة عن متناول أيدي غير المسلمين الآن, مما يدفع الآخر إلى النفور من الإسلام, حيث يرى كثير من غير المسلمين أن الإسلام هو ما يقوم به المسلمون من معاملات معهم, لذا فقد أصبحت معاملات بعض المسلمين الخاطئة والمنفرة مع الآخر بمثابة حجاب لحقيقة الإسلام, يمنع الآخر من اعتناقه أو التقرب إليه, مما يدق نواقيس الخطر لدى المسلمين ويرشدهم هم أولا أن يرجعوا إلى الالتزام بمبادئ الإسلام السمحة, وأخلاقه القويمة في تعاملاتهم مع الآخر, لتكون أفعالهم -وليست أقوالهم- نورا يهتدي به الآخرون إلى صراط الله المستقيم.