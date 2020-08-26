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سيارات

سباق قوة بين مرسيدس AMG G63 وAMG A45 S .. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صفحة  Carwow الشهيرة للسيارات مقطع فيديو جديدًا على موقع الفيديوهات اليوتيوب لسباق تسارع مثير يجمع بين مرسيدس AMG G63 وAMG A45 S .

ويظهر مقطع الفيديو منافسة غريبة بين AMG G63 وAMG A45 S ، حيث ان احداهما سيارة صغيرة الحجم والاخرى سيارة كبيرة الحجم ، وهذا ما تود توضيحه شركة مرسيدس AMG من خلال السباق .


ولذلك قررت Carwow جلب اثنين من أفضل طرازات مرسيدس للتنافس في سباق تسارع لمعرفة أيهم يُقدم أداءً أفضل ، ولكن بالطبع هناك تفاوت كبير في القوى بين الطرازات ، لذلك سنشاهد المنافسة الغريبة ومعرفة من الفائز .


وعند مقارنة طرازات مرسيدس AMG المتنافسة ، نجد ان السيارتين مرسيدس AMG G63و  AMG A45 Sيتفقان في الدفع الكلي على جميع العجلات ، ولكن تتميز A45 بمحرك توربو سعة 2 لتر يولد قوة 421 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران .


اما G63 تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 565 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، إلا أن الاختلافات في الوزن والديناميكية الهوائية بين الطرازين كبيرة للغاية.


وظهرت السيارة G63 وهى تتقدم في السباق الأول بشكل كبير برغم من كبر حجمها ولكن سيارة A45 استطاعت  ان الاقتراب وهناك فرق كبير في المحرك واختلاف كبير في فرق الاحصنة بين السيارتين .


وبالرغم من أن G63 لا تزال تحقق تقدمًا طفيفًا، ومع ذلك، فإن A45 استطاعت الاقتراب منها وتجاوزها هذه المرة، حيث أكملت السباق أولًا في 12.1 ثانية، وجاءت G63 بعدها لتُكمل سباق الربع ميل في 12.3 ثانية.


ويبلغ سعر السيارة A45 الي 74,715 دولار ويبلغ سعر السيارة G63 192,829 دولار.

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