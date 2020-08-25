سيارة الشعب.. مميزات وعيوب هيونداي فيرنا ..صور

يفضل عدد كبير من المشترين بعض العلامات التجارية العالمية من السيارات ، ومن بين هذه العلامات التجارية "بي إم، ومرسيدس، وسكودا، وهيونداى"، ولكن هناك سيارة يعشقها الجميع ويتفقون على جودتها دائما، وهي هيونداي فيرنا التى تم تلقيبها بـ"سيارة الشعب".





تعد هيونداي فيرنا من السيارات المنتشرة بشكل كبير فى السوق المصري؛ بسبب عشق البعض من السائقين لها، ولذلك أصبح الطلب عليها كبيرا.





وكانت فيرنا تم طرحها لأول مرة فى السوق المصرى عام 2004، ومنذ ذلك الحين وهى فى انتشار متزايد لتصبح الخيار الأول بين السيارات الأخرى لدى المصريين بسبب مميزاتها الكبيرة وسعرها الذي يعتبر مقبول بين العملاء.





وخلال السطور التالية نعرض عليكم مميزات وعيوب سيارة فيرنا الملقبة بسيارة الشعب .





المميزات

تتميز السيارة فيرنا منذ طرحها فى السوق المصري بأسعار تنافسية كبيرة للغاية مما جعلها ملجأ لكل أطياف الشعب حتى وصلت الى السيارات التاكسى.





كما أنها منتشرة بسبب طرح الوكيل لقطع غيار لها بشكل جعلها تنتشر فى جميع أرجاء المحروسة، كما تم طرح قطع غيار صينية الصنع لها بأسعار أقل؛ مما جعل اختيارا أمام العميل.





العيوب

تعد السيارة فيرنا من السيارات ضعيفة الثبات عند الوصول إلى سرعة 120كم /ساعة / إضافةً إلى أن السيارة تستهلك بنزين اكثر من غيرها حيث انها تحرق 10 لتر بنزين بدون مكيف.





ومما يعاب على فيرنا أن بها ضعفا فى الفرامل مما يؤدي ذلك لكثرة الحوادث، وتحتوي على إطارات ضعيفة بشكل كبير وهى نسر أو لاسكا، لذلك ينصح بتغييرها على الفور عند شراء هذه السيارة لتجنب التعرض للحوادث، وتحتوى على مقاعد غير مريحة.





ولكن الامر اختلف كليا مع نزول السيارة فيرنا 2020 الشكل الجديد، والتي لم تتح في مصر حتي الآن، وهى تعتبر من السيارات السيدان العائلية الصغيرة.

ونلاحظ أن تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra موديل 2019 ، وتشمل فيرنا 2020، على كاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن الآمن، وأنظمة لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام أوتوماتيكي لمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج والمياه.



