نويت الصوم قضاءً ثم نسيت وأكلت.. فهل أكمل صيامي؟

من أكل أو شرب ناسيًا أو معتقدًا أن الفجر لم يؤذن؛ صيامه صحيح ولا يكلف بإعادة هذا اليوم، لأنه هنا بني

على

بقاء الليل مستمرًا، وهذه قاعدة أصولية تأخذ بها دار الإفتاء.