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ديني

نويت الصوم قضاءً ثم نسيت وأكلت.. فهل أكمل صيامي؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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إذا نويت الصيام قضاءً ثم نسيت وأكلت ثمرة فاكهة، فهل أكمل صيامي؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة الافتاء على اليوتيوب.


وأجاب ممدوح، قائلًا: أكملى صومكِ طالما انك كنتِ ناسية، فمجرد أن تذكرتِ فأخرجى ما فى فمكِ فورًا وأكملى صوم اليوم، والصوم صحيح ولا حرج فى ذلك.


قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شرب أو أكل دون أن يعلم أن الفجر قد أذن ثم تبين له العكس؛ صيامه صحيح، بناء على قاعدة أصولية تقول: " إن الأصل بقاء ما كان على ما كان".


وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « زوجتي أعطتني الماء بعد أذان الفجر وشربت ثم تبين لي أن الفجر قد أذن فما الحكم، وهل تأثم؟» أن من أكل أو شرب ناسيًا أو معتقدًا أن الفجر لم يؤذن؛ صيامه صحيح ولا يكلف بإعادة هذا اليوم، لأنه هنا  بني على بقاء الليل مستمرًا، وهذه قاعدة أصولية تأخذ بها دار الإفتاء.


وتابع مدير إدار الفروع الفقهية: " زوجتك لا تأثم بما فعلت، لأنها لم تقصد إفساد الصوم عليك، وصيامك صحيح - بمشيئة الله- مع ضرورة توخي الحذر وتبين الوقت بعد ذلك خروجًا من الخلاف. 




حكم من أكل أو شرب ناسيا أثناء صوم التطوع والفريضة: 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من أكل أو شرب ناسيا أثناء صومه وهل يختلف الحكم إذا كان الصوم فريضة أو نافلة؟.


وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي في صومه فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"، لافتًا: من هذا الحديث خلص جمهور الفقهاء إلى أن الأكل والشرب نسيانا خلال الصوم لا يفسد الصوم.


وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن صحة الصوم يندرج فيها صوم الفريضة وصوم التطوع فكلاهما واحد.




حكم من أكل أو شرب ظنا منه عدم دخول موعد الفجر: 

كما ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يؤذن فتبين خطأ هذا الظن؟.


ورد الشيخ محمود العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا ظن الإنسان أن الفجر لم يؤذن ثم اكل او شرب فتبين له خطأ هذا الظن، فلا عبرة بالظن البين خطؤه وينبغي على الصائم أن يمسك بقية اليوم حرمة للوقت، كما يجب عليه أن يقضي يوما أخر مكانه بعد انتهاء شهر رمضان.




حكم صيام من أكل أو شرب ناسيا في الست من شوال:

وجه متصل سؤالا إلى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء يقول فيه: شربت ناسيا أثناء صيام الست البيض فهل عليّ أن أعيد هذا اليوم حيث أفتى بذلك إمام المسجد ؟.


وأجاب أمين الفتوى قائلا: أفتاك إمام المسجد برأي المذهب المالكي، فيجوز أن تعمل به ويجوز لك أن تسير على مذهب جمهور الفقهاء الذي قال في مثل هذا الموقف: ليس عليك صيام يوم آخر وإنما شربك وأكلك ناسيا إنما أطعمك الله وسقاك وهذا ينطبق على صيام الفرض والنافلة؛ أي في رمضان وغير رمضان.
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