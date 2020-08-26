من الآداب إلى الميكانيكا.. رحلة عصام غنايم أشهر خبير سيارات على اليوتيوب

لم يولد وفي فمه ملعقة ذهب، عاش حباة صعبة وبدأ مشواره من الصفر، لم يستسلم للظروف، ضرب بكل الصعاب عرض الحائط، مزج بين هوايته ودراسته، اتسم بأسلوبه السلس وشرحه المبسط حتى أصبح اشهر من نار على علم في مجال السيارات





عصام غنايم .. حدوتة مصرية بطلها شاب مصري مكافح تخرج في كلية تربية وحصل على ليسانس أداب، لم يكتف بتلك المسيرة في مشواره الدراسي بل دعمه وثقله بالدراسات العليا في الإدارة؛ بعدها بدأ شغفه يطارده حتى وصل إلى حلم حياته وأصبح من أشهر اليوتيوبرز من خلال قناته "عشاق السيارات".









من تحت الصفر





في بداية لقائي مع عصام غنايم لاحظت شغفه وحبه لعمله و بسؤالي عن بدايته فأجاب: «منذ صغري وأنا أعمل في الورش المختلفة، وبدأت بالفعل درست الميكانيكا لأنني مؤمن بأن الشئ الذي تحبه تبدع فيه بالتوفيق والسعي».





وأضاف غنايم: «لم استطع أن أجزم أنني تعلمت الميكانيكا بشكل كاف لأني كل يوم أتعلم درس جديد، فالهواية يجب تطويرها وتنميتها باستمرار، ومبدئي وشعاري في الحياة "مفيش مستحيل أي حاجة عايزها لازم ابقى شاطر فيها، فأنا مؤمن أن الانسان عندما يكن شغوفًا بشيئًا يصل فيه أعلى مرتبة».





الحيادية كلمة السر





وعن تجربته في العمل باليوتيوب قال «أنا أعمل بمجال السيارات منذ عام 2000، ولكن في أواخر 2007، بدأت الاشترلك في المنتديات، وبدأت أكتب أوضح وأفسر للسائقين كيف تتم صيانة السيارات لتدريبهم على إصلاح سياراتهم بأنفسهم، بعد فترة وجيزة بدأ يظهر اليوتيوب كمنصة، لذلك بدأت في استغلاله من خلال عمل الفيديوهات المصورة بدلًا من الكتابة.





ويتابع: «لاقت الفيديوهات قبولًا كبيرًا عند أغلبية الأفراد لأنني قدمتها بحيادية تامة، وكسرت الفكرة المرسخة عند الكثير من الأفراد أن الفنيين يعتبرون الميكانيكا العلم حكرًا عليهم فقط، ومن هنا بدأت استفيد بدراستي من خلال توصيل المعلومة بطريقة سهلة».





750 فيديو

ويسترجع غنايم ذكريات أول فيديو ويقول" كان مرهقًا للغاية، لأنني كنت أريد عمل محتوى محترم يجذب الناس فتعمدتُ اختيار الإمكانيات العالية مثل التصوير المحترف والمونتاج الذكي وفي ذلك الوقت كانت قناة اليوتيوب لا تحقق اي أرباح أو عائد مادي، لذلك قمت بتعليم التصوير والمونتاج ليكون توقيعي على الفيديوهات من الألف إلى الياء.









وأشار غنايم أنه بدأ يطور من نفسه ليجذب الانتباه من خلال فيديوهات قصيرة تحمل بعض النصائح البسيطة للسيارات، على قناته التى تحتوى على أكثر من 750 فيديو، ولكل فيديو ذكرى خاصة، ولكن الفيديو الأشهر بينهم و حقق مشاهدات عالية، كان فيديو تعلم زوجته للقيادة.





وتابع غنايم:" تعلمت القيادة في سن متأخر، لعدم تمكني من شراء سيارة لأنني بدأت مشواري من تحت الصفر، وبدأت التعلم على السيارة والقيادة بسرعة عالية، وبعد فترة بدأت في الدخول في سباق السيارات، وأعشق السيارات الكورية واليابانية".





«من أشهر العيوب التي يشتهر بإصلاحها عصام غنايم القدرة على استرجاع أي موتور تالف لحالته الطبيعية بخطوات سهلة وبسيطة، لدرجة ان الأجانب توافدوا عليه».









ثوابت الميكانيكا





واختتم عصام غنايم حديثه قائلًا: «إن زوجته هي كلمة السر وراء نجاحه لأنها تحملت الكثير من الأعباء والضغوط وظلت تدعمه طوال الوقت، وتحملت معه الفترات الصعبة وفي وقت من الأوقات استعان بها في الفيديوهات لتصبح متدربة لتعليم البنات أسس القيادة، فضلًا عن أنه بدأ في تحقيق حلمه من خلال افتتاح سلسة مراكز للصيانة، لتعليم الأفراد القواعد والثوابت في عملية الميكانيكا».







