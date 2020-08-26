خالد الجندى: لو أمامك سدود من الهموم عليك بهذه الآية

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرء عليه دائمًا أن يؤمن بأن الله معه، ويتوكل على مالك الملك سبحانه، مشيرًا إلى أن الله -عز وجل- يعلم كل شيء عن عباده.
وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: «آخر آية فى سورة هود تريح القلب العليل، وتزيل الهموم حتى لو كان مثل السدود»، وهي قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (سورة هود: 123).
ولفت إلى أن الآية الكريمة توضح أهمية أن تكون مع الله، كما قال الله فى كتابه: "وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ".