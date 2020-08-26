AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: لو أمامك سدود من الهموم عليك بهذه الآية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:37 م
آخر سورة هود
آخر سورة هود
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرء عليه دائمًا أن يؤمن بأن الله معه، ويتوكل على مالك الملك سبحانه، مشيرًا إلى أن الله -عز وجل- يعلم كل شيء عن عباده. 

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: «آخر آية فى سورة هود تريح القلب العليل، وتزيل الهموم حتى لو كان مثل السدود»، وهي قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (سورة هود: 123).


 ولفت إلى أن الآية الكريمة توضح أهمية أن تكون مع الله، كما قال الله فى كتابه: "وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ".

 قراءة القرآن الكريم وتلاوته لها ثواب كبير فقد قال جل وعلا: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» حيث فيها أجر مضاعف والشفاعة في الآخرة.

قارئ القرآن من أعلى الناس درجة، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها.
قارئ القرآن تحت ظل رحمة الله وسكينته فقلبه نور يُضيء له يوم القيامة.
القرآن شفيعه في الآخرة فلا يخشى الفزع الأكبر.
قارئ القرآن في أعالي الجنة وهو من أسباب رحمة الوالدين.
دعوة الملائكة لقارئ القرآن بالرحمة والمغفرة.
النجاة في الشدائد فقارئ القرآن مستمسك بالعروة الوثقى، ويتمنّى الصالحون درجته فهو من خاصة الله.
شهادة رسول الله لقارئ القرآن يوم القيامة فهو من القانتين الذاكرين عند الله.
ابتعاد الشيطان عن قارئ القرآن فهو يُنير عقله وقلبه بالحكمة.
لقارئ القرآن قبس من النبوة بدون الوحي، كما أن من يُجيد تلاوته هو مع السفرة الكرام يوم القيامة.
في قراءة القرآن الخير والبركة وخشوع النفس وصفائها.
استجابة الله لدعاء قارئ القرآن منّة وكرمًا.

فضل قراءة القرآن
لقراءة القران فضلٌ عظيم؛ فهو نورٌ يضيء دروبنا بالإيمان، ونرفع به درجاتنا، فإنّ لقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، كما ورد في حديث روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخارى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 مزايا ذهبية لذكر الله .. اغتنمها

هل يشترط ترتيب السور عند ختم القرآن؟.. المفتي السابق يجيب

أوقات وأماكن لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم

آداب تلاوة القرآن الكريم.. أمور يستحب مراعاتها عند القراءة

الطريقة الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم .. فيديو

خالد الجندى: من يتبع القرآن ضمن السعادة والحياة المنضبطة

ترشيحاتنا

لو كارتيرون مكانش اترحم.. إعلامي يهاجم فايلر بسبب التيشيرت الأبيض

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

نشر صورا فاضحة على الفيس.. دجلة تنفي علاقتها بلاعب قضية التشهير بفتاة

هروب 7 واختفاء 2 متهمين باغتصاب فتاة فندق فيرمونت.. النيابة: ملاحقة دولية للجناة

أهدر مجهود الفريق أمام سموحة.. طلائع الجيش: سنعاقب عمرو جمال على ما فعله

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيكية.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أوف شولدر.. كارمن سليمان بإطلالة سوداء جذابة.. شاهد

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد