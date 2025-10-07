اللواء محمود طلحة: إجراء 300 تجربة على فروع النيل لتطبيقها على الساتر الترابي في حرب أكتوبر

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن إسرائيل لم تكتشف موعد حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن جزء في هذا يرجع إلى أشرف مروان.



وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السادات يوم 4 أكتوبر سأل الفريق الشاذلي عما إذا كانت إسرائيل نما إلى علمها اقتراب الهجوم المصري فأجابه بالنفي وهنا كان نجاح خطة الخداع الإستراتيجي لأن إسرائيل كي تستعد للحرب والتعبئة تحتاج 48 ساعة.

وأكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أنه تم إجراء 300 تجربة على فروع النيل لتطبيقها على الساتر الترابي، موضحًا أن المهندسون العسكريون والدفاع الجوي تحملوا أعباء ضخمة في حرب أكتوبر.

ولفت إلى أن الخداع مبني على أحد المبادئ الأساسية وهو التعود، موضحًا أن الإسرائيليين كانوا يرون ضعف احتمالية أن تقوم مصر بالحرب.

