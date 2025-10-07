باسم يوسف: بقالي 15 سنة محطتش إيدي على عيان

قال الإعلامي باسم يوسف: “كل ما بطلع فى أى برنامج أو أي لقاء تطلع إشاعات إني باخد فلوس اد كدا وهذا يهدد زواجي، وبعدين كلام أن جهات خارجية أو داخلية تمولني فطبيعي لما مراتك تقرا الكلام دا هتشك فيك هتودي الفلوس فين إنت متجوز عليا”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”: “أنا بالنسبالي الضجة أو إثارة الجدل دي أتت على أيه لأني مستحقش كل دا وبحس إني فى مكان مش بتاعي.. ودايما الناس تقولي لا إنت مش كوميديان إنت وليد صدفة”.

وتابع: “فقدت الحق إني يتقالي دكتور، وأنا أساسا بقالي 15 سنة محطتش إيدي على عيان ودا لمصلحتهم”.