الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري ونادي مصر

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين نادي مصر والمصري البورسعيدي في المباراة المقامة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة ال22 من بطولة الدوري الممتاز .
شهدت أحداث الشوط الأول ضغط هجومي من لاعبي المصري
وتمكن لاعبو نادي مصر من الحفاظ على شباكهم من خلال التمركز الدفاعي .
وفي الدقيقة 44 سدد احمد الشيخ لاعب نادي مصر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمكن أحمد مسعود من منتصف مرماه من التصدي لها .
ويسعى الفريقان في تحقيق الفوز من أجل الحصول على ثلاثة نقاط والأرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة .