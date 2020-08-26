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رياضة

مصادر: الوداد لم يخطر الـ"كاف" بتأجيل لقاء الأهلي حتى الآن

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أثارت الإصابات العديدة بفيروس "كورونا" داخل صفوف الوداد حالة من القلق بخصوص إقامة مباراة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي "كاف"، لـ"صدى البلد": "لم يصلنا أي إخطار من الناديين يفيد تأجيل اللقاء، المباراة ستقام في موعدها المحدد لها دون أي مشكلة مع الإجراءات التي تم تحديدها قبل كل لقاء".

ويعد الوداد منافس النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجهه ذهابًا أواخر سبتمبر المقبل، وإيابًا مطلع شهر أكتوبر.

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.

وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.

وتقرر تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش، التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء؛ بسبب إصابة لاعبين من الفريق البركاني بالفيروس.

كما تم تأجيل مواجهة اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة؛ بناء على طلب الفريق الطنجي، حيث انتهى مؤخرا من فترة الحجر الصحي، لمدة أسبوعين.
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