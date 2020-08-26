مصادر: الوداد لم يخطر الـ"كاف" بتأجيل لقاء الأهلي حتى الآن

ويعد الوداد منافس النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجهه ذهابًا أواخر سبتمبر المقبل، وإيابًا مطلع شهر أكتوبر.

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.





وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.





وتقرر تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش، التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء؛ بسبب إصابة لاعبين من الفريق البركاني بالفيروس.



