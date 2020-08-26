المشدد 15 سنة على مدعي وحي القرآن ببورسعيد

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية الستار على قضية مدعي الوحي بتعديل القرآن ونشره.

تعود تفاصيل الواقعة الى عام 2016 قيام المدعو "ى . م . ع" 40 سنة نقاش مقيم ببورفؤاد بتحريف نصوص القرآن الكريم عمدا وتغيير بعض كلماته وحروفه وأسماء السور وتغيير علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء، مما ترتب على ذلك تغيير فى الشكل والمعنى فضلا عن قيامه بطباعته قاصدا نشره على الناس .

تم ضبط المتهم بمواجهته قرر أنه أوحى إليه بقرآن جديد مؤكدا ارتكابه الواقعة بقيامه بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس لتوصيل الوحى المنزل إليه



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وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عادل الفقى وعضوية كل من المستشارين محمد على عبد المجيد وأيمن عفيفى المستشارين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وسكرتارية طارق عكاشة.

من جانبها حكمت المحكمة برئاسة المستشار بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا لارتكابه الجناية المؤثمة بنص المادتين 1 /2 من القانون 102 لسنة 1989 المعدل بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف.