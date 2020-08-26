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محافظات

احتراما لقرار نقابة الموسيقيين بمصر.. الهمامي يلغي حفل مطربي المهرجانات بالحمراء التونسية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:59 م
حفل
حفل
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت النقابة العامة للمهن الموسيقية بتونس برئاسة ماهر الهمامى وقف الحفل المقرر بالحمراء والذي كان مقررا أن يشارك فيه عدد من مطربي المهرجانات من مصر استجابة واحترام لقرارات نقابة المهن الموسيقية بمصر برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وأكد الدكتور أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة أن القرار جاء فى إطار الترابط الوثيق والتحرك الجاد والكامل من مجلس نقابة مصر برئاسة الفنان هاني شاكر مع نقابات المهن الموسيقية على مستوى بلدان العالم والوطن العربي .


وأضاف أبو المجد أن البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بتونس يأتي في إطار الاتصال الهاتفي والتنسيق بين رئيس نقابة تونس ماهر الهمامى والفنان هاني شاكر، حيث أكدت نقابة تونس احترام قرارات مصر.

وأوضح أبو المجد أن بيان نقابة المهن الموسيقية كلل بالكتاب المرسل لوزير الداخلية التونسي بوقف الحفلات للمعنيين بالوقف من مصر احتراما الترابط و التواصل بين الأشقاء العرب .

وشدد أبو المجد على أن نقابة المهن الموسيقية بمصر ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من يحاول اختراق القوانين و اللوائح مؤكد أن مصر دولة قانون والفن رسالة سامية يعكف مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر على الحفاظ عليها.
احتراما لقرار نقابة الموسيقيين بمصر.. الهمامي يلغي حفل مطربي المهرجانات بالحمراء التونسية
احتراما لقرار نقابة الموسيقيين بمصر.. الهمامي يلغي حفل مطربي المهرجانات بالحمراء التونسية
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