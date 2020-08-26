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عبد الغفار: الرسوم المفروضة على الطلاب الراسبين لا تمثل 15% من تكاليف تعليمهم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا تمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.


وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين، ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.


وعن تخلف الطالب عن الامتحانات، أوضح الوزير أن غياب الطالب نتيجة لعذر قهري لا ينطبق عليه القرار الوزاري الأخير.


كان مجلس الوزراء أصدر قانونًا بفرض رسوم على الطلاب الراسبين وفق عدد مرات الرسوب، اعتبارًا من العام الدراسي 2021/ 2022.

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