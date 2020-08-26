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أخبار العالم

قطر تعلن موعد إعادة فتح المساجد أمام المصلين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:25 م
عودة المصلين الي
عودة المصلين الي المساجد في قطر
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محمود نوفل
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر اليوم الأربعاء، عن موعد إعادة فتح المساجد في أنحاء البلاد لأداء الصلوات اليومية وصلاة الجمعة ، لافتة الي ان الموعد الذي تم تحديده هو الأول من سبتمبر.

وبيًنت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن هذا سيكون جزءا من المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة، بدأت في 15 يونيو؛ لرفع قيود احتواء فيروس كورونا تدريجيا..

جدير بالذكر ان  وزارة الصحة العامة القطرية كانت قد أعلنت عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة من بينها 230 إصابة محلية و14 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة القطرية أنه تم تسجيل  240 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد  ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين في قطر إلى 114558.
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