AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعادِل وزن برج إيفل.. رفع أطنان من مخلفات ضخمة لانفجار بيروت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي

بعد عمل متواصل ليل نهار، رفع جنود لبنانيون وفرنسيون كمية ضخمة من مخلفات إنفجار بيروت الكبير، التي قدرها قائد عسكري فرنسي بأنها تعادل وزن برج إيفل.


قال اللفتنانت الفرنسي بولان الذي ينسق عمليات التنظيف في المرفأ، "احتاج الأمر أربعة ايام لإزالة ثمانية آلاف الأطنان من الاسمنت والفولاذ". 


وأضاف بولان من وحدة الهندسة المدنية في الجيش الفرنسي والتي وصلت قبل أيام إلى مرفأ بيروت، أن هذه الكمية "تساوي وزن برج إيفل".


وبعد نحو عشرة أيام على وقوع الانفجار، وصلت حاملة المروحيات "تونير" التابعة للبحرية الفرنسية إلى مرفأ بيروت، وعلى متنها مجموعة هندسية من القوات البرية تضم 350 عنصرًا، ومفرزة غواصين للتثبت من عدم وجود حطام يصعّب الوصول إلى المرفأ.

 

وأحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت حفرة بعمق 43 مترًا غطتها مياه البحر، وحلّ الخراب على أحياء عدة قريبة فلم يسلم تقريبًا مبنى أو منزل من أضرار، إن كان من انهيار سقف أو جدار أو تحطم نوافذ وأبواب، وباتت مبان عدة غير صالحة للسكن. ووصلت الأضرار إلى الضواحي وإلى مناطق بعيدة نسبيًا عن مكان الانفجار.

 

وتركز العمل مؤخرًا على رفع الركام من الأجزاء الأكثر تضررًا في مرفأ بيروت، الذي تحول بمعظمه إلى أشبه بساحة خردة ضخمة بعد انفجار الرابع من أغسطس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصًا وإصابة اكثر من 6500 آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب انفجار بيروت.. انهيار مبنى من 3 طوابق.. والصليب الأحمر يطلق استنفارا عاما

كارثة فى لبنان.. عامل بـ مرفأ بيروت: عنبر الانفجار يحتوى على آلاف الأطنان من المفرقعات

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مصدر من مرفأ بيروت: رأينا الصواريخ الإسرائيلية بأعيننا وهي تقصف الميناء

شريان لبنان انقطع.. 10 معلومات عن مرفأ بيروت الذى أبكى العالم

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا انفجار بيروت ..فيديو

ترشيحاتنا

قصة حب تنتهي بقتل أسرة كاملة| شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. شاهد

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

بعد الحديث عن عودة الحظر| خبيرة أوبئة تعلن أسباب زيادة إصابات كورونا

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

صاحب مخبز حادثة «طفل العجانة» ينفي إخفاء معالم الجريمة

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها