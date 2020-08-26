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رياضة

30 دقيقة.. استحواذ أهلاوي بلا خطورة.. والشناوي لم يختبر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:37 م
الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.


وهدد أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى منافسه الجونة في هجمتين كادتا أن تسكنا شباك الجونة.


مجدي أفشة مرر ركلة ركنية في الدقيقة 5 استقبلها أليو ديانج سددها نحو المرمى وتسقط أمام بادجي داخل منطقة الجزاء، ثم يحاول تسديدها ويقتنصها اسلام طارق حارس مرمى الجونة. 


وفي الكرة الثانية، ركنية علي معلول التي تلقاها أليو بادجي في الدقيقة 8 وتوغل حتى وصل لحارس المرمى ولكنه تدخل وقطع الطريق على بادجي واصطدم ارضاََ وتلقى العلاج. 


وتلقى أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أول بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع احد لاعبي الجونة في منتصف ملعب المارد الاحمر.


واكتفى فريق الجونة بتنظيم دفاعاته لردع هجوم النادي الأهلي، الذي بدأ مبكراََ منذ الدقيقة الأولى.


وهدأت المباراة من الطرفين بعد انتهاء ربع الساعة الأولي من المباراة، واستقرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أحد الفريقين.


واستمرت الكرة حائرة حتى الدقيقة 25 من عمر المباراة، ولم يختبر أحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي نهائياََ.


وتعرض آلان كيانبادي الأوغندي لاعب الجونة للإصابة، وخرج من الملعب بعد توقف اللعب من أجل تلقيه العلاج في الدقيقة 27 من عمر المباراة.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.


ويضم التشكيل الأساسي للجونة كلا من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، خالد صبحي، ألان تشيامابادي، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا.
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