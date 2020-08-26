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أخبار العالم

لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الشهداء بطرابلس.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت صحيفة "المرصد" الليبية شريط فيديو لإطلاق نار على المتظاهرين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. 

وقالت الصحيفة إن مجموعة مسلحة موالية لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، هاجمت على المتظاهرين في طرابلس، و أطلقوا النار عليهم. 

ووجهت داخلية حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، تهديدا للمتظاهرين بالتصدي للاحتجاجات في طرابلس.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت داخلية الوفاق إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن التجمعات غير الملتزمة بالشروط.

واشترطت داخلية الوفاق لليبية الحصول على تصاريح لأي تظاهرات.

وتتواصل التظاهرات، لليوم الرابع على التوالي، ضد حكومة الوفاق الليبية المنددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وغيرها. كما يطالب المحتجون برحيل حكومة الوفاق ومحاربة الفساد بالبلاد.
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