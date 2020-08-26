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اقتصاد

2.4 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد صبيح
شهدت أحجام السيولة بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا لتتخطى ملياري جنيه لتبلغ 2.4 مليار جنيه.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاربعاء على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11454 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 722 مليون جنيه  ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه، مقابل 628.060 مليار جنيه.


بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2691 نقطة.
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