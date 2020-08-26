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ثقافة

نسمة محجوب تتألق على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني جديد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:24 م
نسمة محجوب تتألق
نسمة محجوب تتألق على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني جديد
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أحمد بسيوني
أحيت الفنانة نسمة محجوب، مساء اليوم الأربعاء حفلاً غنائيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وأعربت في في بداية الحفل عن سعادتها بجمهور أوبرا الإسكندرية، مؤكدة عن حبها للإسكندرية وأهلها. 

ومع انطلاق صوتها بالغناء أشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل معها بالتصفيق والغناء مع الأغاني العربية منها يا محروسة.. مفيش حكاية حب.. عاشقة الورد.. مستغربة.. اعتزلت الغرام.. علي طبيعتى.. دور على السعادة.. بالإضافة إلى باقة متميزة من الأغنيات الإنجليزية والفرنسية.

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يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارًا فنيًا واسعًا.
نسمة محجوب تتألق على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني جديد
نسمة محجوب تتألق على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني جديد
نسمة محجوب تتألق على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني جديد
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