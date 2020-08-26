AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية: وضع دراسة كاملة حول الوضع بوادي المريوط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:37 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لدراسة مشكلة إرتفاع منسوب مياه وادي مريوط، وذلك في إطار الاستعدادات المسبقة لمحافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار القادم، واتخاذ اﻹجراءات الاحترازية اللازمة لنهو الأعمال المطلوب. 

وخلال الاجتماع؛ أمر المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية والانتقال فورا إلى وادي مريوط لدراسة الوضع علي أرض الواقع. قائلا "لابد من وضع دراسة كاملة وشاملة حول الوضع بوادي المريوط بما يضمن الحفاظ علي منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق ووضع حل جذري ونهائي لمشكلة إرتفاع منسوب المياه بالوادي". 

اقرأ أيضًا:

ووجه المحافظ بالبدء الفوري في الحلول العاجلة التي تم تناولها خلال الإجتماع، وشدد علي تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة علي حدة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ ذلك. 

حضر الاجتماع؛ الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية من الصرف والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، والثروة السمكية وهيئة الطرق، وجميع الجهات المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة لها تاريخ.. وادى الريان بالفيوم.. أول من فكر في الاستفادة من مياهه محمد علي باشا

نائب محافظ الإسكندرية: تطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا بجوار بحيرة مريوط

نائب وزير الإسكان يستعرض دراسة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الإسكندرية

ترشيحاتنا

«حب بلا مقابل».. شاهد هاني رمزي في أحدث ظهور

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

سيدة تناشد المسئولين لعلاج نجلها بعد قطع قدمه ويده.. فيديو

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

خالد الجندى: لو أمامك سدود من الهموم عليك بهذه الآية

أسد الصعيد .. بيجو 504 سيارة يعشقها المصريون وتتحمل الصعاب

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخلص من الوجع.. تمرين لعلاج ألم القدم

بملابس كلاسيكية.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أوف شولدر.. كارمن سليمان بإطلالة سوداء جذابة.. شاهد