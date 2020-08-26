استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية: وضع دراسة كاملة حول الوضع بوادي المريوط

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لدراسة مشكلة إرتفاع منسوب مياه وادي مريوط ، وذلك في إطار الاستعدادات المسبقة لمحافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار القادم، واتخاذ اﻹجراءات الاحترازية اللازمة لنهو الأعمال المطلوب.





وخلال الاجتماع؛ أمر المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية والانتقال فورا إلى وادي مريوط لدراسة الوضع علي أرض الواقع. قائلا "لابد من وضع دراسة كاملة وشاملة حول الوضع بوادي المريوط بما يضمن الحفاظ علي منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق ووضع حل جذري ونهائي لمشكلة إرتفاع منسوب المياه بالوادي".





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ووجه المحافظ بالبدء الفوري في الحلول العاجلة التي تم تناولها خلال الإجتماع، وشدد علي تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة علي حدة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ ذلك.





حضر الاجتماع؛ الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية من الصرف والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، والثروة السمكية وهيئة الطرق، وجميع الجهات المعنية.