خبير يطالب بوضع تسعيرة جديدة للسياحة تتناسب مع القيمة التاريخية للمعالم.. فيديو

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، موضحًا أن مساحته تصل إلى 5 أضعاف مساحة المتحف البريطاني، وضعفين من متحف اللوفر في فرنسا.

وقال أحمد بدران، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك نحو 50 ألف قطعة أثرية يتم ترميمها لإضافتها إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه.

وأشار بدران إلى أن أنظار العالم كلها تتجه إلى مصر، خاصة بعد حالة الانبهار التي صاحبت احتفاليتي المومياوات الملكية وطريق الكباش، متوقعًا أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا فريدًا واستثنائيًا يتفوق على الاحتفالين السابقين.

وأوضح أستاذ الآثار نظام عرض القطع الأثرية داخل المتحف، والكنوز التي سيتم عرضها في أروقته، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استقبال أعداد كبيرة من السياح، قائلًا إن مصر قادرة على استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا.

وأردف: «المنتج المصري السياحي منخفض جدًا، فسعر التذكرة حاليًا للمتحف المصري الكبير نحو 25 دولار، ولكن لا يجب أن تقل عن 40 أو 50 دولار تكون للأجانب».