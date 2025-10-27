أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لا يمكن أن تنسى أبناءها ورموزها التاريخيين الذين صنعوا مجدها في مختلف المجالات، من فنانين ومثقفين وعلماء ورجال دين، مشددًا على أن هؤلاء يمثلون «وجدان الوطن وذاكرته الحية».

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر تفخر برموزها من الأزهر والكنيسة والفنانين والمثقفين، مضيفًا:«مصر لن تنسى النجم الكبير عادل إمام، وعمر الشريف، وصلاح السعدني، وعبد الحليم حافظ، وسعاد حسني، ومحمد فريد، ومصطفى كامل، ونجيب محفوظ، وأم كلثوم، ومحمد منير، وغيرهم من العظماء الذين لا يمكن حصرهم».

وأوضح أن الحديث عن تاريخ مصر يحتاج إلى سنوات، قائلًا:«لو تكلمنا من هنا للسنة اللي جاية، مش هنقدر نغطي تاريخ مصر، لأنها بلد مليئة بالرموز في كل المجالات».

وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخًا زاخرًا في السياسة والفكر والعلم والفن: "الرئيس محمد أنور السادات أخد جائزة نوبل للسلام، ونجيب محفوظ في الأدب، والدكتور أحمد زويل في الكيمياء، والدكتور محمد البرادعي بغض النظر عن اللي عمله بعد كده من كوارث.

وأضاف أن مصر تملك من الرموز ما لا يملكه أي بلد في العالم، قائلاً:«قولوا لي مين عنده تاريخ زي مصر؟ عندنا رموز في كل المجالات، في الفن والثقافة والرياضة والنانو تكنولوجي، عندنا نجوم بيشكلوا قوة ناعمة للعالم كله».

وأشار إلى أن النجم العالمي محمد صلاح أحد أبرز هذه الرموز الحديثة، وأن مصر قادرة على إنتاج أجيال جديدة من العظماء في كل المجالات.

واختتم حديثه قائلاً:«مهما اتكلمت عن بلدي مش هقدر أوفيها حقها، ولا أقدر أعد أسماء عظمائها، لأن مصر مليئة بالعباقرة والمبدعين من كل جيل».