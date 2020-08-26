بشرى سارة.. فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفر 20 ألف فرصة عمل

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عن توافر فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفر من خلالها حوالي ٢٠ ألف فرصة عمل وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف خلال عام ٢٠٢٠ تحقيق حوالي ٢٠٠ مليون جنية قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، وذلك تمويل حوالي ٨ آلاف مشروع وتوفر فرص عمل تصل إلي ٢٠ ألف فرصة عمل.





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وأوضح الشريف أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية. مشيرًا إلي حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.





من جانبه، دعا محمد صلاح مدير جهاز تنمية المشروعات فرع الإسكندرية، الشباب الراغبين في الاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، وعنوانه ٦٨٤ طريق الحرية لوران ت: 035846630 _ 035846831، الخط الساخن للجهاز 16733، للاستفسار أو التقدم لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



