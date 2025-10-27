قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أخبار البلد

قداسة البابا يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في "لوجوس"

ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين وفود كنائس العائلة الأرثوذكسية البيزنطية والعائلة الأرثوذكسية الشرقية، المشاركين في المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي الجارية أعماله حاليًا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ورحب قداسة البابا بوفود الكنائس معربًا عن سعادته بزيارتهم لمصر ومشاركتهم في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، ثم حدثهم عن مصر وتميزها التاريخي والجغرافي والحضاري لافتًا إلى أن المصريين يعيشون معًا حول نهر النيل في وحدة وطنية طبيعية بفعل ما اكتسبوه من النهر الهادئ.

كما تحدث قداسته عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعراقتها، وعن أعداد أبنائها وعدد الإيبارشيات والأديرة داخل مصر وخارجها، والخدمات الاجتماعية والتعليمية التي تقدمها للمجتمع من خلال المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال التي تنشئها لهذا الغرض.

وأشار قداسة البابا إلى المكتبة البابوية واصفًا إياها بأنها المكتبة الأكبر في المجال القبطي، وأنها تضم مجالات عديدة في الفنون والأيقونات وغيرها.

استضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الحدث الكبير

وعقب الكلمة تحدث العديد من أعضاء الوفود معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لاستضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الحدث الكبير.

 وأعربوا كذلك عن شكرهم العميق لقداسة البابا على رؤيته الثاقبة بالترتيب لاستضافة المؤتمر. كما أبدوا انبهارهم بمركز لوجوس بتجهيزاته وإمكاناته المميزة، وبأديرة وادي النطرون التي تحمل الروحانية الأرثوذكسية الأصيلة، والرصيد الزاخر للرهبنة القبطية. وعبروا عن انبهارهم أيضًا وسعادتهم بزيارة الأهرامات بالجيزة خلال جولتهم السياحية التي قاموا بها أمس.

وأجاب قداسة البابا على سؤال أحد الحاضرين والذي دار حول الوحدة المسيحية، قائلاً: "الخطوة الأولى نحو الوحدة المسيحية هي الوحدة الأرثوذكسية."

وأضاف: "في العام الماضي، هنا وفي هذه القاعة، كان هناك اجتماع بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والبيزنطية، شارك فيه عدد من الأساقفة والأساتذة ممثلين عن كنائسهم. وأحلم أن يجتمع بطاركة الأرثوذكس معًا (من العائلتين) هنا في مصر، ليُقدّموا صوتًا أرثوذكسيًا واحدًا للعالم المسيحي كله.

واستكمل: "أعتقد أن هذه هي قاعدة الوحدة المسيحية، لأن الوحدة المسيحية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وحدة الكنائس الأرثوذكسية جميعها"

وعن العلاقة مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية،  قال قداسته: "أود أن أشارككم شيئًا عن علاقتنا بالكنيسة الروسية، فهي في نظري علاقة مثالية بين كنيستين. فهناك لجنة تعاون بين الكنيستين تعمل على أربعة مستويات: المستوى الرهباني، والمستوى الكهنوتي، والمستوى الاجتماعي، والمستوى اللاهوتي. وهناك زيارتان من الكنيسة الروسية إلى مصر كل عام، وكذلك زيارتان من الكنيسة القبطية إلى الكنيسة الروسية. نحن نبني فهمنا المشترك معًا.

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

وسط دموع أسرته.. تشييع جنازة طفل شبرا الخيمة بالقليوبية

تعليم المنيا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. والمحافظ يكرم أبناء الشهداء

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مكتب توثيق الخارجية الجديد نقلة نوعية لدعم مناخ الاستثمار

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

