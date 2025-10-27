بسام راضي: اجتماع الرئيس الإيطالي مع شيخ الأزهر استغرق ساعة.. فيديو

قال السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، إنه كان هناك حرص على مشاركة شيخ الأزهر في المؤتمر العالمي عن السلام بين الشعوب والحوار بين الأديان، وحرص الرئيس الإيطالي على عقد لقاء ثنائي مع شيخ الأزهر.

وأضاف بسام راضي، في مداخلة مع برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن الاجتماع كان مخصص له ربع ساعة، ولكن قعدنا تقريبا ساعة في الاجتاع الذي تم بين الرئيس الإيطالي وشيخ الأزهر.

وتابع: تبادل الطرفان وجهات النظر فيما يحدث في العالم ورؤية الأديان وهناك تطابق في وجهات النظر.

وأكد بسام راضي، أن قمة شرم الشيخ هي نقطة محورية في العلاقات الخارجية لمصر مش مع إيطاليا فقط لكن مع أوروبا والعالم كل.

وأوضح أن هذا ترسيخ للدور المحوري وتجسيد حقيقي لواقع قيادة مصر بشخصية استثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدون أي مجاملة وهذه الحقيقة لأن هذه رؤية الغرب للرئيس عبد الفتاح السيسي إنه قائد استثنائي بيقود دولة في ظروف صراعات واضطرابات ومع ذلك البلد تتمتع باستقرار والسلام.

وأكد راضي، أن الرئيس الإيطالي قال إن مصر يوم بعد يوم ترسخ بأنها رمانة الميزان ومركز ثقل الشرق الأوسط بقيادة الرئيس السيسي.