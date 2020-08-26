محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات

حيث تم المرور علي شلال المياة داخل حديقة المنتزة ذو الروية الثقافية بمناسبة اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة ٢٠٢٠ وكذلك تفقد النافورة الراقصة بحديقة المنتزة بعد الانتهاء من تطويرها واعادة تشغيلها وكذلك المرور علي ميدان اللواء يسري عمارة الذي شهد اعمال تطوير بشكل جمالي





