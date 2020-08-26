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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:46 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد الاعمال بحديقة المنتزة
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد مساء  اليوم  الاربعاء  جولة ميدانية بشارع عاطف السادات بحى الشرق ، لتفقد عدد من الاعمال التي شهدت اعمال تطوير ضمن مخطط تطوير الشارع بداية من مسجد السلام بحي الشرق انتهاءا بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ  تطورات أعمال التطوير التى شهدها  الشارع رافقه خلالها  الدكتور منصور بكري

حيث تم المرور علي شلال المياة داخل حديقة المنتزة ذو الروية الثقافية بمناسبة اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة ٢٠٢٠ وكذلك تفقد النافورة الراقصة بحديقة المنتزة بعد الانتهاء من تطويرها واعادة تشغيلها وكذلك المرور علي ميدان اللواء يسري عمارة الذي شهد اعمال  تطوير بشكل جمالي     


وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع عاطف السادات ، قد شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى ، شملت إعادة رصف الشارع و زراعة الأشجار وعلى جانبيه ورفع كافة المخلفات والاشغالات الموجودة بالشارع ، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع شارع عاطف السادات والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بمحافظة بورسعيد .

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الحفاظ على   أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة والبعد عن السلوكيات المرفوضة ، وعدم وضع اى اشغالات او مخالفات تشوه المظهر الحالى للشارع و منع الكتابة علي الجدران والحفاظ علي البرجولات ، مؤكدا أن لابد من وعى المواطن بجهود الأجهزة التنفيذية والتى تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين وتوفير سبل الراحة للمواطن .
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات
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