لجنة المحال: مواعيد الإغلاق تختلف من منطقة لأخرى وطبيعة كل نشاط

قال النائب محمد الفيومي عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إننا لم نتفق على مواعيد محددة حتى الآن لإغلاق المحال التجارية.









وأضاف الفيومي في لقاء مع برنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مواعيد إغلاق المحال والمقاهي سوف تختلف من منطقة لأخرى.









وأشار إلى أن القانون حدد مددًا معينة بشأن تراخيص المحال كما أن هناك إجراءات ميسرة في القانون منها ترخيص المحال بالإخطار، لافتا إلى أن القانون أنشأ ما يسمى مراكز الإعتماد لمنح شهادة استيفاء شروط الترخيص للمحال.





وأكد النائب محمد الفيومي أن التعامل سيكون من خلال شباك واحد لترخيص المحال العامة، موضحا أنه كانت هناك عقبات في الفترات السابقة بشأن شروط ترخيص المحال.



