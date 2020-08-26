أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على رادار برشلونة العام المقبل.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن شاك سورت أسطورة الكرة الهولندية ، يعلم محمد صلاح جيدًا وتحدث مع كويمان مدرب برشلونة عن النجم المصري محمد صلاح.





ولفت أحمد موسى إلى أن محمد صلاح واحد من نجوم العالم، وهو إضافة فى أى فريق بالعالم، وأكد موسى أن صديقه أحمد عبد القادر أخبره بأن شاك سورت أسطورة الكرة الهولندية، مغرم بـ محمد صلاح.





وأوضح أن، قيمة صلاح التسويقية كبيرة، وتصل لـ 150 مليون يورو، وهو يعتبر الرابع أو الخامس على العالم.





وأشار إلى أن محمد صلاح يستطيع اللعب فى أى مكان، والمصريون يشجعون أي فريق يكون به محمد صلاح، موضحًا " انا كنت بشجع الريال بس لو صلاح لاعب فى برشلونة هشجع برشلونة".



