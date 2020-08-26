ميسي جديد.. عمرو السومة يطلب الرحيل عن الأهلي السعودي





وأكد الإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج "الدوري مع وليد" أن السومة طلب من إدارة الأهلي السماح برحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وأشار الفراج في برنامجه الى أن السومة أخبر إدارة الأهلي بأنه سيرحل في الشتاء المقبل فهو يريد خوض تحدٍ جديد.









وانتقل السومة للنادي الأهلي عام 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.









ويعد موقف السومة شبيها بموقف ليونيل ميسي الذي أخبر إدارة فريقه برشلونة برحيله عن الفريق هذا الصيف.