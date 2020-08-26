الأهلي يبدأ غدًا استعداداته لمواجهة المصري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة صباح غد الخميس استعداداته لمواجهة المصري، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وفاز الأهلي على نظيره الجونة بهدف نظيف سجله مروان محسن في الدقيقة 95 من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة.





وواصل حامل اللقب انفراده بقمة الدوري برصيد 59 نقطة بعد الفوز على الجونة.



