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رياضة

الأهلي يبدأ غدًا استعداداته لمواجهة المصري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة صباح غد الخميس استعداداته لمواجهة المصري، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره الجونة بهدف نظيف سجله مروان محسن في الدقيقة 95 من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة.

وواصل حامل اللقب انفراده بقمة الدوري برصيد 59 نقطة بعد الفوز على الجونة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجونة بهدف نظيف سجله مروان محسن في ‏الدقيقة 95، خلال المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ22 في بطولة ‏الدوري الممتاز، ليضيف الأهلي ثلاث نقاط غالية، ويرفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الدوري.‏
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