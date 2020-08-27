تمديد حظر التجول في غزة بعد تزايد عدد إصابات كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء أمس، الأربعاء، تمديد حظر التجول في كافة محافظات القطاع لمدة 3 أيام إضافية، بعد تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا.





ونقلت وكالة "وفا" عن مسئول فلسطيني، قوله "قررنا تمديد حظر التجوال الشامل في كافة المحافظات لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، وفي حال الاضطرار، سنقوم بإغلاق مربعات وأحياء، ومبانٍ سكنية في إطار إجراءات محاصرة الوباء".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي جرى في مدينة غزة، أنه "سيتم توفير الحاجات الأساسية للمواطنين خلال فترة حظر التجوال".





وسجل قطاع غزة، الإثنين الماضي، اكتشاف حالات إصابة داخل مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، في حين تم توالي تسجيل الإصابات.





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.





وتباشر طواقم الطب الوبائي محاولة رسم خريطة انتشار العدوى لتحديد طريقة انتقال فيروس كورونا ودخوله للقطاع، خاصة أن كافة القادمين عبر معابر القطاع يتم وضعهم داخل مراكز الحجر الصحي.



