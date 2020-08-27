AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تمديد حظر التجول في غزة بعد تزايد عدد إصابات كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء أمس، الأربعاء، تمديد حظر التجول في كافة محافظات القطاع لمدة 3 أيام إضافية، بعد تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "وفا" عن مسئول فلسطيني، قوله "قررنا تمديد حظر التجوال الشامل في كافة المحافظات لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، وفي حال الاضطرار، سنقوم بإغلاق مربعات وأحياء، ومبانٍ سكنية في إطار إجراءات محاصرة الوباء".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جرى في مدينة غزة، أنه "سيتم توفير الحاجات الأساسية للمواطنين خلال فترة حظر التجوال".

وسجل قطاع غزة، الإثنين الماضي، اكتشاف حالات إصابة داخل مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، في حين تم توالي تسجيل الإصابات.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وتباشر طواقم الطب الوبائي محاولة رسم خريطة انتشار العدوى لتحديد طريقة انتقال فيروس كورونا ودخوله للقطاع، خاصة أن كافة القادمين عبر معابر القطاع يتم وضعهم داخل مراكز الحجر الصحي.

وبعد أول يوم من تسجيل حالات الإصابات محليًا، تم الإعلان عن حالتي وفاة و25 حالة إصابة، فيما أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أنها تتوقع ارتفاعًا أكبر في أعداد المصابين بسبب الكثافة العالية للسكان في القطاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يعلن تمديد حظر التجول في الخرطوم

فلسطين تسجل وفاة و٦٨ إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 463 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

6 وفيات .. فلسطين تسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قيود جديدة.. اليونان تفرض حظر التجوال ليلا بعد ارتفاع إصابات كورونا

سوريا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يعترف: مارسنا الجنس 6 مرات في شهر.. وعملنا فيديوهات تيك توك .. وكلاشينكوف كان حلقة الوصل بينا

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة