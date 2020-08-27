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رياضة

ياسر عبد الرؤوف يوضح صحة طرد ديانج أمام الجونة.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:47 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي، إن البروتوكول الخاص بتقنية حكم الفيديو «VAR» تسمح له بالتدخل في 4 حالات مثل تحديد الهوية، وركلة الجزاء، والطرد المباشر، والهدف إذا كان صحيحًا من عدمه.

وأضاف عبد الرؤوف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي هاني حتحوت، "هناك لغط في مباراة الأهلي والجونة، بشأن تدخل حكم الفيديو في احتساب الطرد لأليو ديانج"، مشيرًا إلى أن تدخل الـVAR سليم وفقًا للبروتوكول، لا سيما أن إبراهيم نور الدين قيم الحالة ورأى أنها تستحق البطاقة الحمراء، بعد مشاهدتها.

وتابع الحكم الدولي السابق، أن الحكم صاحب القرار الأول والأخير في المباراة، ودور حكم الفيديو استشاري فقط، وطالما كانت الصورة واضحة في لعبة أثناء المباراة، لا بد من عدم تدخل حكم الفيديو.

واختتم تصريحاته بأن الحكم يعاني من سوء تصوير المباراة خلال استعانته بالـVAR، مشيرًا إلى أن الدولة صرفت الكثير على هذه التقنية والتليفزيون يمتلك إمكانات هائلة، فضلًا عن الثقة في إمكانات الإخراج والتصوير، ولكن لا بد من الاهتمام والاحترافية أكثر من ذلك.
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