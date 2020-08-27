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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في الدوريات العربية. 

ويستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس، 27 أغسطس 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري

فريق الاتحاد السكندرى  فريق حرس الحدود – 4:00  مساء –  أون تايم سبورت

فريق مصر المقاصة  X  فريق وادى دجلة – 6:30  مساء –  أون تايم سبورت

فريق المقاولون العرب   فريق الزمالك – 9:00 مساء –  أون تايم سبورت

فريق طنطا X فريق الإسماعيلى - 9:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي 

فريق مولودية وجدة X فريق رجاء بنى ملال – 9:00  مساء – Arryadia live HD
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