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تعليم

تداول صور امتحان اللغة الأجنبية الأولى بعد توزيعه في لجان الدور الثاني للثانوية العامة .. و التعليم تتتبعها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

تشهد الان جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لصور قيل انها تخص امتحان اللغة الاجنبية الاولى الذي يؤديه طلاب  الثانوية العامة داخل لجان الدور الثاني الان


ومن جانبها .. اكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ان فريق مكافحة الغش الالكتروني يقوم الان بتتبع الثور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحان الاصلي و تحديد هوية ناشرها و مصورها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضده


 ويؤدي الآن، طلاب الثانوية العامة 2020، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الاجنبية الأولى.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.



وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.


وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.


ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

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