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أخبار العالم

الصين تدحض اتهامات أمريكية بعسكرة بحر الصين الجنوبي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
دحضت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الخميس/ اتهامات أمريكية بعسكرة بحر الصين الجنوبي، معربة في الوقت نفسه عن رفضها الشديد للعقوبات الأمريكية على شركات صينية تشارك في بعض المشروعات في بحر الصين الجنوبي .
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزارة التجارة الأمريكية أمس إضافة 24 شركة صينية إلى "قائمة الكيانات" لدورها في أعمال تشييد في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول العديد من الأفراد الصينيين المشاركين في المشاريع سالفة الذكر .
وقال جيان إن "أعمال البناء ذات الصلة تقع على أراض صينية وفي نطاق سيادتها ولا علاقة لها بالعسكرة.. وإن الولايات المتحدة ليس لديها سبب لفرض عقوبات غير قانونية على الشركات والأفراد الصينيين بسبب مشاركتهم في المشروعات ذات الصلة " .
وأضاف جيان أن "العقوبات الأمريكية تعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وحث جيان الولايات المتحدة على تصحيح ما وصفه بـ "أخطائها"، والتوقف بشكل فوري عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، مؤكدا أن بكين سوف تتخذ التدابير الملائمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح شركاتها المحلية.

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