أستاذ الميكروبيولوجي: كورونا لم يضعف.. وهناك احتمالية لموجة ثانية.. فيديو

قال الدكتور عبد الجواد هاشم ، أستاذ الميكرو بيولوجي بالجامعة البريطانية ، إن أرقام الإصابات اليومية ، متغيره ولا تعكس الأعداد الصحيحة بنسبة مئة بالمئة .





وأضاف الدكتور عبد الجواد هاشم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك العديد من المصابين ، لم تظهر عليهم أعراض ، أو كانت ضعيفة جدا ، بحيث لا يستطيع تحديد إذا ما كانت كورونا أم لا .





وأشار أستاذ الميكروبيولوجي، إلى أن الوعي المجتمعي ساعد على انخفاض أعداد الإصابة ، مؤكدا أن حالات الوفاة لا تحدث إلا بعد الإصابة بالفيروس خلال اربع اسابيع .





وأكد "هاشم" ، أن فيروس كورونا لم يضعف ، ولكن المتوسط العمري للفيروس يختلف من بلد لاخري ، حسب الإجراءات الوقائية لكل دولة .

وتابع : انحسار الموجة في افريقيا اعلى من امريكا اللاتينية ، نظرا لضعف التنقلات من افريقيا للبلدان الأخرى .





وحذر "هاشم" من احتمالية "موجة ثانية" لكورونا ، مؤكدا ضرورة ارتداء الماسكات حفاظا على الشخص ومن حوله ، لافتا إلى أن حامل الفيروس أشد خطورة من المصاب .