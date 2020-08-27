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أستاذ الميكروبيولوجي: كورونا لم يضعف.. وهناك احتمالية لموجة ثانية.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الجواد هاشم ، أستاذ الميكرو بيولوجي بالجامعة البريطانية ، إن أرقام الإصابات اليومية ، متغيره ولا تعكس الأعداد الصحيحة بنسبة مئة بالمئة .

وأضاف الدكتور عبد الجواد هاشم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك العديد من المصابين ، لم تظهر عليهم أعراض ، أو كانت ضعيفة جدا ، بحيث لا يستطيع تحديد إذا ما كانت كورونا أم لا .

وأشار أستاذ الميكروبيولوجي، إلى أن الوعي المجتمعي ساعد على انخفاض أعداد الإصابة ، مؤكدا أن حالات الوفاة لا تحدث إلا بعد الإصابة بالفيروس خلال اربع اسابيع .

وأكد "هاشم" ، أن فيروس كورونا لم يضعف ، ولكن المتوسط العمري للفيروس يختلف من بلد لاخري ، حسب الإجراءات الوقائية لكل دولة .
وتابع : انحسار الموجة في افريقيا اعلى من امريكا اللاتينية ، نظرا لضعف التنقلات من افريقيا للبلدان الأخرى .

وحذر "هاشم" من احتمالية "موجة ثانية" لكورونا ، مؤكدا ضرورة ارتداء الماسكات حفاظا على الشخص ومن حوله ، لافتا إلى أن حامل الفيروس أشد خطورة من المصاب .
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